Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +22 градусов в Москве в выходные

В выходные в Москве нас ждет репетиция бабьего лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в предстоящие выходные, 26 и 27 августа, ожидается солнечная и теплая погода. В столице потеплеет до плюс 22 градусов, сообщает NEWS.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

«В выходные в Москве нас ждет репетиция бабьего лета, 26 и 27 августа температура повысится на 4–5 градусов», - отметил специалист.

По словам синоптика, в субботу в столице воздух прогреется до плюс 20 градусов, а в воскресенье столбики термометров покажут 20 градусов тепла. Местами пройдут небольшие дожди, будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 3 м/с.

Ранее KP.RU писал, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала августа. В столице минимальная температура составила 8,5 градуса, по области – 4,6 градуса. Также с утра в Московском регионе наблюдался густой туман.