Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала августа

В Москве сегодня минимальная температура составила +8.5 градуса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночь на пятницу, 25 августа, стала самой холодной в московском регионе с начала месяца. В столице минимальная температура составила +8,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале «Часовой погоды».

По словам синоптика, еще холоднее было в отдельных районах Подмосковья. Например, в Клину ночью столбики термометров опустились до +4,6 градуса.

Тишковец добавил, что в настоящий момент в столичном регионе наблюдается густой туман, в частности – в Дмитрове, Наро-Фоминске, Волоколамске и Можайске.

Ранее KP.RU писал, что Евгений Тишковец предупредил москвичей и радиоционном тумане с видимостью менее 1 км. В МЧС также распространили экстренное предупреждение о сложных погодных условиях. В ближайшие часы туман рассеется.