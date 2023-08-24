МЧС предупредило о сильном тумане в Москве до утра пятницы

Туман сохранится до восьми утра пятницы Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном тумане в Москве до утра пятницы, 25 августа. Видимость в городе ухудшится до 200-700 метров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время тумана автомобилистов призывают быть осторожными, снизить скорость, увеличить дистанцию перед впереди идущими машинами, избегать резких маневров, например, обгонов и опережений. За рулем также не стоит отвлекаться на гаджеты. Пешеходов также просят быть внимательными.

В МЧС добавили, что сложные погодные условия сохранятся в столице до 08:00 25 августа.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал радиоактивные туманы в Москве 25 августа. По его словам, в городе распогодится через два-три часа после восхода Солнца. В столичном регионе также ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.