Очевидцы пожаловались на стрельбу из свадебного кортежа в Москве

В Москве местные жители пожаловались на «стреляющий» свадебный кортеж Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве местные жители пожаловались на «стреляющий» свадебный кортеж. Правоохранители установили нарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, автомобили двигались по ТТК – колонну заметили на выезде с Лефортовского тоннеля в сторону Волгоградского проспекта. Очевидцы слышали хлопки, предположительно, участники кортежа стреляли.

Столичные правоохранители выяснили, что кортеж состоял из элитных иномарок - Rolls-Royce, Mercedes, Porsche и BMW. Детали случившегося выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в одном из супермаркетов заметили мужчину, предположительно, с пистолетом. Сотрудники проверяют информацию, личность нарушителя устанавливается. Обстоятельства произошедшего выясняются.