Вильфанд: в начале сентября в Москве потеплеет до +26 градусов

Теплая погода ожидается и в День знаний Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичей во второй половине следующей недели ждет теплая, комфортная погода. В начале сентября в столице потеплеет до плюс 26 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России.

По его словам, с четверга по воскресенье, включая День знаний 1 сентября, в городе будет около 21-26 градусов тепла. Это на один-полтора градуса выше нормы климата. При этом ночи станут прохладнее – столбики термометров покажут плюс 10 градусов. Местами возможные небольшие дожди.

Вильфанд отметил, что это лишь предварительный прогноз, который еще будет корректироваться.

Ранее KP.RU писал, что метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал потепление до +22 градусов в столице в предстоящие выходные. По его словам, это будет «репетицией» бабьего лета.