Двухлетняя девочка выпала из окна 5 этажа на юге Москвы

Пострадавшего ребенка госпитализировали Фото: прокуратура Москвы

В Москве на Шипиловской улице произошел несчастный случай: двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Ребенка госпитализировали в медицинское упреждение, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры 25 августа.

Как выяснилось, в момент инцидента в квартире не было взрослых. Отец оставил малышку под присмотром 13-летней родственницы, а сам ушел.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств случившегося. Организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

В прокуратуре призвали родителей не оставлять детей без присмотра, в том числе в помещениях с открытыми окнами.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу. Правоохранители выясняют детали произошедшего. В момент ЧП мать ребенка находилась в квартире.