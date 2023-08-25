В Москве мужчину задержали за изнасилование девочки в 2011 году

Обвиняемый и его знакомый напали на несовершеннолетних девушек в лесопарке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Преступление фигурант совершил 12 лет назад – в 2011 году, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

По данным следствия, в октябре 2011 года в лесопарке двое мужчина напали на ранее незнакомых девочек и надругались над ними. После этого насильники скрылись в места происшествия.

Спустя 12 лет следователи и криминалисты проанализировали материалы дела и установили личность одного из преступников. Мужчину задержали, ему предъявили обвинение, фигурант не признал вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Второго преступника ищут.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали мужчину, который развращал девочек через соцсети. В отношении его возбудили уголовное дело, в ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.