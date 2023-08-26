Мошенники продали пенсионерке из Москвы витамины под видом дорогого лекарства Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Двое фигурантов предстанут в ближайшее время перед судом за обман пожилой москвички. Мошенники убедили 77-летнюю пенсионерку, что она смертельно больна и продали ей витамины под видом лекарства, необходимого для лечения. За БАДы женщина отдала 480 тыс. рублей, рассказали в прокуратуре Москвы.

Перед судом предстанут 36-летняя женщина и 44-летний мужчина. Их обвиняют мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Следствие установило, что злоумышленники позвонили пенсионерке, представились медицинскими работниками и сообщили ей ложную информацию о якобы обнаруженном у нее заболевании крови.

Мошенники предложили женщине приобрести у них препараты, необходимые для лечения. После согласия женщины обвиняемый купил витамины, которые разложил в таблетницу и передал своей соучастнице. Та надела медицинский халат и маску и отправилась домой к потерпевшей, на улице Руднева. Под видом медицинского работника женщина передала таблетницу пенсионерке, забрала у нее деньги и сбежала.

Ранее KP.RU писал, что мошенники продали москвичке лекарство от придуманной ими смертельной болезни. По аналогичной схеме аферисты обманули пожилую женщину на 250 тыс. рублей.