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НовостиПроисшествия26 августа 2023 7:54

Мошенники продали пенсионерке из Москвы витамины под видом дорогого лекарства

За простые БАДы женщина заплатила почти полмиллиона рублей
Мила ГЕНЬ
Мошенники продали пенсионерке из Москвы витамины под видом дорогого лекарства

Мошенники продали пенсионерке из Москвы витамины под видом дорогого лекарства

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Двое фигурантов предстанут в ближайшее время перед судом за обман пожилой москвички. Мошенники убедили 77-летнюю пенсионерку, что она смертельно больна и продали ей витамины под видом лекарства, необходимого для лечения. За БАДы женщина отдала 480 тыс. рублей, рассказали в прокуратуре Москвы.

Перед судом предстанут 36-летняя женщина и 44-летний мужчина. Их обвиняют мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Следствие установило, что злоумышленники позвонили пенсионерке, представились медицинскими работниками и сообщили ей ложную информацию о якобы обнаруженном у нее заболевании крови.

Мошенники предложили женщине приобрести у них препараты, необходимые для лечения. После согласия женщины обвиняемый купил витамины, которые разложил в таблетницу и передал своей соучастнице. Та надела медицинский халат и маску и отправилась домой к потерпевшей, на улице Руднева. Под видом медицинского работника женщина передала таблетницу пенсионерке, забрала у нее деньги и сбежала.

Ранее KP.RU писал, что мошенники продали москвичке лекарство от придуманной ими смертельной болезни. По аналогичной схеме аферисты обманули пожилую женщину на 250 тыс. рублей.