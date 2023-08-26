В Москве завершили проверку теплосетей накануне отопительного сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплосети Москвы проверили к осенне-зимнему периоду. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, специалисты уже завершили гидравлические испытания.

К бесперебойной работе подготовили более 8,7 тыс. км магистральных и 8,4 тыс. км разводящих сетей. Они снабжают теплом более 74 тыс. зданий, среди которых свыше 34 тыс. жилых домов. В комплексе городского хозяйства столицы добавили, что все подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, после чего подачу горячей воды восстановили.

Проведенные мероприятия были одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону — именно во время гидравлических испытаний выявляют потенциально ненадежные участки. Это дает возможность их оперативно восстановить, чтобы в сезон люди получили бесперебойное теплоснабжение.

Ранее KP.RU писал, что в выходные, 26-27 августа, в Москве ожидают до 22-24 градусов тепла.