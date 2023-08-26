В Москве ищут мужчину, который на электросамокате сбил ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе Южное Бутово молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего ребенка. Мужчина остановился, чтобы помочь, но затем сбежал. Теперь его ищут, сообщили в прокуратуре региона.

Пятилетнего мальчика госпитализировали с травмами. Со слов отца ребенка, который сопровождал его, молодой человек сначала остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Его личность устанавливают.

Нарушителя ищут. Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки, организованной по данному поводу и установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в центре Москвы. Авария произошла на улице Нижняя Красносельская. 22-летний доставщик наехал на женщину, а затем скрылся с места происшествия, не оказав помощи. Пострадавшая скончалась в больнице.