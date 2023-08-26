Гастроэнтеролог Иванов: экстремальные диеты могут привести к ожирению печени

Гастроэнтеролог Логинова: экстремальные диеты могут привести к ожирению печени Фото: Shutterstock

предупредил о рисках развития ожирения печени из-за жестких диет, приема БАДов и антибиотиков. Лечить его потом сложно. Кроме того, как правило, ожирение печени сопровождают другие, не менее опасные заболевания, рассказал специалист АГН «Москва».

Диагноз часто ставят в рамках «метаболического синдрома» – комплекса патологий, куда входят абдоминальное ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и дислипидемия (повышение холестерина).

При этом ожирением печени могут страдать и внешне худые люди. К нему приводят длительное голодание и строгие пищевые ограничения.

— Другой причиной может стать бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) для поддержания «красоты и формы», которые не только не проходят клинические исследования, как лекарства, но и содержат консерванты для продления срока годности и поддержания красивого вида, — предупредил гастроэнтеролог.

Плохо влияют на печень также нестероидные противовоспалительные средства и антибиотики. Поэтому принимать их следует только по рекомендации лечащего врача.

Обнаружить ожирение печени можно по следующим симптомам: чрезмерная утомляемость и повышенная общая слабость, дискомфорт в правой верхней части живота, кислая отрыжка и горечь во рту. Но самостоятельно ставить себе диагноз нельзя.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что арбузные косточки не опасны, но есть их в большом количестве не стоит.