Движение в районе Раушской набережной перекроют 27 августа из-за киносъемок Фото: Андрей МИРЕЙКО

Утром 27 августа участки улицы Балчуг, Садовнической и Раушской набережной временно перекроют. Это связано с проведением киносъемок, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кратковременные — не более 5 минут — перекрытия будут вводить в период с 5:00 до 11:00. В эти промежутки по Балчуг, Садовнической и Раушской набережным не будут пускать транспорт.

Ранее стало известно, что почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы утром 25 августа. В аэропорту Внуково задержали на вылет 11 рейсов, еще четыре отменили. В Домодедово не смогли вовремя вылететь пассажиры десяти рейсов, девять рейсов отменили. В Шереметьево задержали четыре рейса, отмен нет. Аэропорт Жуковский работал в штатном режиме. Причины задержек не уточнялись.