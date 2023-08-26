Наехавшего на пятилетнего мальчика в Москве водителя электросамоката задержали Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники полиции Юго-Западного округа Москвы задержали водителя самоката, наехавшего на пятилетнего ребенка. Как рассказали в ГУ МВД России по столице, молодого человека доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

Напомним, утром 26 августа в ОМВД России по району Южное Бутово поступила информация из медицинского учреждения, что к ним доставили пятилетнего ребенка. Мальчик получил травмы из-за того, что на него наехал электросамокатчик. Инцидент произошел на улице Кадырова. Как писал KP.RU, молодой человек сначала остановился, чтобы помочь, но затем сбежал.

В результате проведенного комплекса мероприятий, сотрудники полиции установили и задержали несовершеннолетнего местного жителя. В прокуратуре столицы добавили, что ему 17 лет. Разбирательство продолжается.