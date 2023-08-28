СК просит арестовать троих фигурантов дела об отравлении людей шаурмой в Москве

В Москве задержали еще трех фигурантов дела об отравлении людей шаурмой Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте еще трех фигурантов дела об отравлении людей шаурмой в бистро на севере Москвы, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного СК.

Ранее правоохранители задержали директора кафе и владельца точки по продаже мясной продукции, их заключили под стражу. Теперь фигурантами дела стали еще три человека – гендиректор фирмы-поставщика, его заместитель и закупщик мяса.

В рамках уголовного дела провели девять обысков и допросили более 25 свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Проверку также провел Роспотребнадзор – в бистро выявили нарушения требований санитарного законодательства, в частности продукты в кафе были без маркировок, без информации о сроках годности.

В СК напомнили: в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с симптомами отравления обратились более 40 человек. Как выяснилось, все они ранее покупали еду в этом кафе. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что еще трех человек задержали по делу об отравлении людей шаурмой на севере столицы. Все они оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности.