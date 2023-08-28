Курьер на электровелосипеде сбил 6-летнего мальчика в Москве

Курьер на велосипеде наехал на ребенка, мальчика госпитализировали Фото: прокуратура Москвы

В Москве курьер на электровелосипеде сбил шестилетнего мальчика. Ребенку потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в понедельник, 28 августа, на Черноморском бульваре. Мальчик находился в сопровождении матери, когда на него наехал доставщик. По словам женщины, после столкновения курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал с места происшествия.

На месте работали оперативные службы города. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств произошедшего, личность злоумышленника устанавливается. Организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что в Москве электросамокатчик сбил пятилетнего ребенка и скрылся с места аварии. Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его, им оказался 17-летний житель столицы. Детали случившегося выясняются, с молодым человеком работают правоохранители.