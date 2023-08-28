Шесть детей пострадали в ДТП в Новой Москве

Авария произошла в деревне Каменка Троицкого административного округа Фото: ГУ МВД по Москве

В Новой Москве шестеро несовершеннолетних попали в больницу после ДТП, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Авария произошла в деревне Каменка Троицкого административного округа. Водитель минивена «Тойота» не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения. В результате ДТП пострадали шесть детей, их доставили в больницу. Сам водитель не пострадал.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Детали аварии выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве курьер на электровелосипаде сбил шестилетнего мальчика. По словам матери пострадавшего ребенка, доставщик не стал помогать ее сыну, а скрылся с места происшествия. Личность злоумышленника устанавливают. Инцидент произошел на Черноморском бульваре 28 августа.