Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 августа 2023 14:52

В Москве суд отправил под домашний арест фигурантку дела об отравлении шаурмой

В ближайшее время суд изберет меру пресечения еще двум фигурантам
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Заместителя гендиректора фирмы поставщика отправили под домашний арест

Заместителя гендиректора фирмы поставщика отправили под домашний арест

Фото: прокуратура Москвы

В Москве суд отправил под домашний арест 57-летнюю женщину – заместителя гендиректора фирмы-поставщика. Она стала фигуранткой уголовного дела об отравлении более 40 человек шаурмой и курами гриль, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ближайшее время суд также изберет меру пресечения для двух других фигурантов – гендиректора организации- поставщика и закупщику мяса.

Ранее KP.RU писал, что в период с 20 по 24 августа более 40 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Как выяснилось, все они посещали кафе на севере столицы. Несколько жителей попали в стационар. В заведении прошли проверки, там выявили грубейшие нарушения санитарного законодательства. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Двух фигурантов уже заключили под стражу. Расследование продолжается.