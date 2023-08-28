В Москве суд отправил под домашний арест фигурантку дела об отравлении шаурмой

Заместителя гендиректора фирмы поставщика отправили под домашний арест Фото: прокуратура Москвы

В Москве суд отправил под домашний арест 57-летнюю женщину – заместителя гендиректора фирмы-поставщика. Она стала фигуранткой уголовного дела об отравлении более 40 человек шаурмой и курами гриль, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ближайшее время суд также изберет меру пресечения для двух других фигурантов – гендиректора организации- поставщика и закупщику мяса.

Ранее KP.RU писал, что в период с 20 по 24 августа более 40 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Как выяснилось, все они посещали кафе на севере столицы. Несколько жителей попали в стационар. В заведении прошли проверки, там выявили грубейшие нарушения санитарного законодательства. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Двух фигурантов уже заключили под стражу. Расследование продолжается.