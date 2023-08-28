Восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком в столичных Текстильщиках

Мальчик случайно провалился в яму Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве восьмилетний мальчик провалился ногой в яму с кипятком и получил ожоги. Пострадавшего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 28 августа, в столичном районе Текстильщики. Мальчик случайно провалился в яму, которая образовалась после прорыва теплосети. По предварительной информации, юный москвич сильно обварил ногу. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

"Предварительно, получил ожог второй степени одной ноги. Его доставили в больницу. Следователи проводят проверку", - уточнил источник KP.RU.

Ранее KP.RU писал, что на юге Москвы двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Пострадавшего ребенка доставили в больницу. По данным прокуратуры, отец оставил дочку под присмотром 13-летней родственницы, а сам ушел из квартиры. По факту случившегося организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.