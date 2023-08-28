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НовостиОбщество28 августа 2023 16:39

Метеоролог Позднякова спрогнозировала теплую погоду в Москве 1 сентября

В День знаний столбики термометров покажут 25-28 градусов тепла
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Жары в начале сентября не ожидается

Жары в начале сентября не ожидается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в первой декаде сентября жары не ожидается: самым теплым днем станет 1 сентября, День знаний. По словам ведущего специалиста портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в первый день осени столбики термометров до плюс 27 градусов.

«Жары не предвидится, самым теплым будет 1 сентября, с максимальной температурой 25..27 градусов», - написала специалистка в своем телеграм-канале.

По словам метеоролога, после первого числа москвичей ждет умеренно теплая погода: ночи ожидаются довольно комфортные, а днем воздух будет прогреваться до плюс 18-23 градусов. Позднякова добавила, что такой температурный фон будет на два-три градуса выше нормы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве метеорологическое лето продлится до середины сентября. По словам синоптика Тишковца, температура в городе составит около 20 градусов.