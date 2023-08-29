Три автомобиля сгорели ночью на западе Москвы

Площадь возгорания составила 9 кв. метров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве ночью 29 августа загорелись три автомобиля, припаркованные возле жилого дома на Рублевском шоссе, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о возгорании транспортных средств поступило в экстренные службы в 03:40, на место оперативно прибыли спасатели. Через 40 минут – в 04:18 – огнеборцы потушили пламя. В результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила девять квадратных метров. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

По данным «Известий», автомобили практически полностью выгорели. После возгорания также возникла угроза перехода огня на другие машины. Детали происшествия выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве произошла авария: водитель не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. В результате ДТП пострадали шесть детей, их доставили в больницу. Сам водитель травм не получил. Обстоятельства случившегося устанавливаются.