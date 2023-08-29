Минувшая ночь стала самой холодной в Московском регионе за последние два месяца

На «полюсе холода» Подмосковья, в Черустях, минимальная температура воздуха составила +1,1 градуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшая ночь стала самой холодной в столичном регионе за последние два месяца. Ниже всего столбики термометров опустились в подмосковных Черустях – до +1,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Напомню, что за последние 10 лет заморозки в Черустях в августе наблюдались лишь однажды, в 2015 году», - уточнил он.

По словам синоптика, на западе региона гораздо теплее – выше +10 градусов, а на востоке – от 4 до 9 градусов тепла. Леус добавил: на главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха составила +11,5 градуса, а на других метеостанциях мегаполиса температура держалась в пределах +9,5…+12,9 градуса.

Метеоролог отметил, что в соседних регионах в ночь на 29 августа температура также была близка к заморозкам. Около +1 градуса зафиксировали в Рязанской, Ивановской, Владимирской и Ярославской областях. При этом в Костромской области уже подморозило – местами было до -0,8 градуса.

Ранее KP.RU писал, что метеоролог Позднякова спрогнозировала теплую погоду в Москве 1 сентября. В первый день осени в столице ожидается +25-28 градусов.