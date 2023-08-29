В Москве задержали курьера, сбившего на самокате шестилетнего мальчика

Самокатчика доставали в отдел полиции Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве задержали курьера, который на самокате сбил шестилетнего мальчика на Черноморском бульваре. Им оказался 28-летний приезжий, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

Уточняется, что инцидент произошел днем 28 августа. В правоохранительные органы обратилась женщина, она сообщила, что ее сына сбил доставщик. Как писал KP.RU, по словам матери, курьер наехал на ребенка, затем остановился, поправил свой рюкзак и уехал с места происшествия. Мальчика доставили в медицинское учреждение, у него диагностировали ссадины и травмы ног.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на Рублевском шоссе сгорели три автомобиля. Площадь пожара составила девять квадратных метров. Никто не пострадал. Причины случившегося выясняются.