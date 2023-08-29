Москвичи смогут увидеть Голубую Луну в ночь на 31 августа

Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 000 километров Фото: Shutterstock

Москвичи смогут увидеть Голубую луну в ночь на четверг, 31 августа. Это будет второе суперлуние за месяц, сообщила специалистка информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В ночь на 31 августа москвичи смогут увидеть Голубую луну, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров», - написала метеоролог в своем телеграм-канале.

По словам Поздняковой, в этот день в столичном регионе прогнозируется переменная облачность – Луну удастся хорошо разглядеть. Максимальных размеров естественный спутник Земли достигнет в 04:35. Специалистка отметила, что Голубая Луна – это самое яркое полнолуние. Увидеть его получается очень редко: в следующий раз Луна так близко подойдет к нашей планете через 14 лет – в 2037 году.

Ранее KP.RU писал, что первое суперлуние жители столичного региона наблюдали в ночь на 1 августа. По словам экспертов, это астрономическое явление происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем.