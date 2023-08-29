Грузовик после ДТП вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком в Москве

На месте аварии работают оперативные службы города Фото: прокуратура Москвы

В Москве на Волгоградском проспекте произошла авария: столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар и сбил пешеходов, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель грузовика «Рено» врезался в фуру «Хундай Портер». От удара второй автомобиль унесло к тротуару, где находились люди. Пострадали два человека – женщина и ее семилетний сын. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, водитель грузовика хотел совершить разворот, однако на этом участке дороги это и запрещено.

Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств аварии. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали курьера, сбившего на самокате шестилетнего ребенка. Пострадавший мальчик находится в больнице.