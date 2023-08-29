Всего 53 человека отравились шаурмой в кафе на севере Москвы

У 20 человек установлен диагноз сальмонеллез Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего 53 человека, в том числе два ребенка, отравились шаурмой и курами гриль в кафе «Бистро-24» на севере столицы, сообщили на сайте управления Роспортебнадзора по Москве.

«В настоящее время среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и куры гриль, зарегистрировано 53 случая, в том числе двое детей 9 и 13 лет», - говорится в сообщении. При этом уже у 20 человек выявили сальмонеллез, часть проб все еще находится в работе. Десять человек выписали из стационара.

Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование после массового отравления в бистро. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что четырех фигурантов уголовного дела об отравлении людей шаурмой в Москве заключили под стражу. Еще одну их сообщницу отправили под домашний арест. Как выяснилось, в кафе нарушали требования санитарного законодательства. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.