Еще двух фигурантов арестовали по делу о массовом отравлении шаурмой в Москве

Обвиняемы не признали свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве под стражу заключили двух фигурантов уголовного дела об отравлении более 40 человек шаурмой – 51-летнего гендиректора фирмы-поставщика и 42-летнего закупщика мясной продукции, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мужчинам предъявило обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Они будут находиться в СИЗО как минимум два месяца – до 25 октября. Ранее под домашний арест отправили сообщницу обвиняемых – 57-летнюю замдиректора организации-поставщика. Все трое вину не признают.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что более 40 человек отравились шаурмой и курами криль в бистро на севере Москвы. Все они обвалились за медицинской помощью, около 30 человек положили в стационар. В заведении прошли проверки, выяснилось, что в кафе нарушают нормы санитарного законодательства.