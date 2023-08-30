В Москве задержали мужчину, который восемь лет насиловал падчерицу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве возбудили уголовное дело о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней. Мужчина почти восемь лет насиловал свою падчерицу, рассказали в Следственном комитете России по столице.

Уголовное дело возбудили в отношении 44-летнего москвича. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.

Следствие выяснило, что с июля 2014 года по март 2022 года обвиняемый систематически насиловал свою падчерицу. Происходило это на съемных квартирах в Москве. Через продолжительное время девочка все же рассказала о произошедшем своей матери, которая сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчину задержали за изнасилование двух девочек в 2011 году. Его сообщника ищут.