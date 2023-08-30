В Москве 15-летний подросток на электросамокате сбил девятилетнюю девочку Фото: Яна АСТАХОВА

На улице Таганской в Москве юноша на арендованном электросамокате сбил девятилетнюю девочку и сбежал. Его быстро нашли — нарушителем оказался 15-летний подросток. Как рассказали в прокуратуре столицы, сбитой девочке понадобилась медицинская помощь.

На камеры видеонаблюдения попал момент столкновения. Видно, что управляющий СИМ подросток решил проехать через толпу прохожих и, объезжая одного человека, врезался в девочку. Теперь представителям правоохранительных органов совместно с врачами предстоит определить степень тяжести вреда причиненного здоровью ребенка.

Таганская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, организованной после инцидента.

Ранее KP.RU писал, что в районе Южное Бутово молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего ребенка. Мужчина остановился, чтобы помочь, но затем сбежал. Позже его задержали.