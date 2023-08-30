Проект позволит создать в столице дополнительно более 3,5 тысячи рабочих мест

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Здание разместится около станции МЦД-2 «Дмитровская», на Дмитровском проезде, владение 1г, на пересечении с улицей Костякова. До ближайшей станции метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии - три минуты пешком.

«На участке площадью около 0,75 гектара планируется построить бизнес-центр высотой 23 этажа, а также торговую галерею с панорамным остеклением», - рассказал Бочкарёв.

По его словам, здесь также появится многоуровневый подземный паркинг. Общая площадь здания - 50 тысяч квадратных метров.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что улицы в районе запланированного офисного центра обновят. При этом сделают удобный заезд на его территорию. Сооружение органично дополнит создаваемое сейчас около станции «Дмитровская» пространство.

«Планомерная работа над созданием комфортной среды и современных рабочих мест позволяет сделать район более функционально разнообразным и привлекательным», - пояснила Княжевская.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект планировки для этого участка. Известно, что благодаря строительству бизнес-центра в столице дополнительно появится более 3,5 тысячи рабочих мест.