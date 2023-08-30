В Москве будут судить бизнесмена за преднамеренное банкротство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве будут судить бизнесмена за преднамеренное банкротство и сокрытие имущества своей фирмы, рассказали в ГУ МВД России по столице. Предприниматель в течение нескольких лет готовился к тому, чтобы объявить фирму банкротом, хотя средства на погашения задолженностей у нее были.

Уголовное дело о преднамеренном банкротстве, а также о сокрытии и отчуждении имущества компании завели на учредителя и по совместительству директора одной из коммерческих организаций столицы.

С 2015 по 2017 год предприниматель заключил с самим собой несколько фиктивных договоров беспроцентного займа и перевел со счета управляемой компании на свои свыше 33 млн рублей. Из-за этого фирма не смогла расплатиться по своим кредитным обязательствам, оплатить налоги и сборы в бюджетные и внебюджетные фонды РФ, что привело к преднамеренному банкротству организации.

В 2016 году обвиняемый также совершил ряд неправомерных сделок, которые были направлены на отчуждение, а также на сокрытие сведений о местонахождении имущества фирмы общей стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что правоохранители раскрыли налоговые махинации бизнесменов из Москвы на 45 миллионов рублей.