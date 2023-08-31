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НовостиПроисшествия31 августа 2023 5:09

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет
Сергей Собянин подчеркнул, что один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в городском округе Воскресенск

Сергей Собянин подчеркнул, что один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в городском округе Воскресенск

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся к Москве, был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Воскресенск. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», – написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин подчеркнул, что один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в городском округе Воскресенск. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.