После пожара в квартире в центре Москвы нашли труп 74-летней женщины Фото: прокуратура Москвы

В квартире жилого дома в Стрельбищенском переулке Москвы произошел пожар. После тушения спасатели обнаружили в помещение тело женщины 1949 года рождения. Начата доследственная проверка, рассказали в прокуратуре столицы.

Точную причину возгорания будут устанавливать по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту обнаружения тела, находятся на контроле Пресненской межрайонной прокуратуры.

Ранее KP.RU писал, что у площади трех вокзалов в Москве. загорелись ангары. Постройки на Комсомольской площади обволок густой черный дым. Возгорание тушили несколько часов. В результате никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Из-за чего загорелись склады, остается пока неизвестно.