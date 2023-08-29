Пожар на складе в центре Москвы локализовали на площади 1,5 тыс. кв. метров

Информация о пострадавших не поступала Фото: МЧС России

В Москве локализовали пожар на складе у площади трех вокзалов. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Огнеборцы продолжают работать на месте ЧП. К тушению огня привлекли 70 специалистов и около 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что пожар вспыхнул на Комсомольской площади в Москве 29 августа около 17:30. Очевидцы сообщали, о столбе дыма над постройкой. На место оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС выяснили, что недалеко от трех вокзалов загорелось складское помещение. Возгорание никак не повлияло на движение поездов.