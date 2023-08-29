На месте ЧР работают пожарные Фото: Александр ГЛУЗ

Пожар вспыхнул у площади трех вокзалов в Москве. По словам очевидцев, огонь охватил ангары на Комсомольской площади. От построек валит густой черный дым, видно языки пламени. Детали случившегося выясняются.

В ГУ МЧС России по Москве рассказали KP.RU, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 29 августа в 17:30. На место опаративно направили пожарно-спасательные подразделения. В настоящий момент сотрудник МСЧ тушат огонь. Горит складское помещение. Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, в ноябре 2022 года в Москве на Комсомольской площади горела цветочная база. Тогда погибли семь человек.

Ранее KP.RU писал, что днем 28 августа пожар произошел на территории ВДНХ. Горела крыша административного здания на площади десяти квадратных метров. До приезда пожарных из павильона вывели около 200 человек. В результате ЧП никто не пострадал. Пламя потушили всего за 20 минут.