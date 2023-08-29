Площадь пожара на складах в центре Москвы составляет 600 кв. метров

Ангар горит на Комсомольской площади Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве у площади трех вокзалов произошел пожар. Огонь охватил 600 квадратных метров, на место ЧП направили пожарный поезд, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В РЖД уточнили, что возгорание никак не влияет на движение поездов. Движение в районе происшествия не затруднено. По факту ЧП организована проверка. Известно, что загоревшийся ангар подлежал сносу.

В МЧС России добавили: к тушению огня привлекли 70 человек и 27 единиц техники.

Ранее KP.RU писал, что вечером 29 августа у площади трех вокзалов вспыхнул пожар: загорелось одноэтажное складское помещение. Сообщение о возгорании поступило в 17:30. На месте работают сотрудники МЧС, специалисты тушат огонь. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, накануне, 28 августа, пожар произошел на ВДНХ: горело административное здание. Из павильона вывели около 200 человек, никто не пострадал.