Онколог Черемушкин предупредил о повышении риска заболевания раком после 50 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал NEWS.ru, что риск онкозаболеваний повышается с возрастом. Ощутима тенденция уже после 50 лет. Поэтому людям старшего возраста важно регулярно проходить профилактические осмотры.

Женщинам и вовсе нужно посещать маммолога с 35-40 лет. Также Евгений Черемушкин рассказал, что развитию онкологии может способствовать смена внешней среды.

Как отметил специалист, увеличение продолжительности жизни в развитых странах связано не с уменьшением заболеваемости раком, а с появлением эффективным методам ранней диагностики и лечения.

— Сложные методы исследования назначаются по показаниям, врачи оценивают в первую очередь те органы, которые встречаются с внешней средой — это кожа, легкие и желудочно-кишечный тракт, — рассказал Черемушкин.

Ранее KP.RU писал, что саркома и рак сетчатки считаются самыми редкими видами онкологии. А самыми опасными — рак надпочечников и анального канала.