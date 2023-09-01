Массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве

На месте происшествия работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Варшавском шоссе – в районе Северного Чертаново – произошла массовая авария: столкнулись несколько автомобилей, сообщили утром 1 сентября в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Судя по кадрам, участниками ДТП стали более пяти транспортных средств. На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

В Дептрансе добавили, что движение в районе ДТП затруднено: автомобили перекрыли проезжую часть. Столичным водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что в Москве15-летний подросток на самокате сбил девятилетнюю девочку. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Юноша скрылся с места происшествия, однако его оперативно задержали. Организована проверка, детали инцидента выясняются.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Накрутки до полумиллиона! АвтоВАЗ начал бороться с дилерами, которые завышают цены (подробнее)