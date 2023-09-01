Москвичам рассказали о погоде в первый день осени

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в День знаний, 1 сентября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, обойдется без дождей. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В ночь на субботу характер погоды практически не изменится, однако пойдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/c. Столики термометров опустятся до 14-16 градусов тепла. Днем 2 августа в столице будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. В непогоду порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 20-22 градуса.

Ранее KP.RU писал, что ночь на 29 августа стала самой холодной в столичном регионе за последние два месяца. Минимальная температура составила +1,1 градуса (в Черустях).