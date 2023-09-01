Сергей Собянин поздравил столичных школьников с Днем знаний

Первого сентября за парты сели около 120 тысяч первоклассников Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с 1 сентября, с Днем зданий. Он отметил, что в этом году в образовательные учреждения города поступило рекордное количество учеников – более 1,1 млн детей. При этом за парты сели порядка 120 тысяч первоклассников.

«Это один из самых главных праздников в нашей молодой и энергичной Москве, которая вновь переходит на школьное время. Время учиться и учить», - написал глава города в своем телеграм-канале.

Собянин пожелал ребятам радости новых знаний и открытий каждый день, мудрых педагогов, способных увлечь и вдохновить их. «В добрый путь по стране знаний!», - резюмировал градоначальник.

Ранее KP.RU писал, что в День знаний москвичей ждет солнечная и теплая погода. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Атмосферных осадков не прогнозируется.