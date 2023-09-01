Синоптик «Фобос» рассказал, какими будут осень и зима в Москве

В Москве зима наступит в ноябре — похолодание начнется с 10-х чисел Фото: Евгения ГУСЕВА

Предстоящий осенне-зимний период в Центральной России, в том числе и в Москве, будет теплее нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, осень в столичном регионе окажется на пару градусов теплее нормы, а зима – на два-четыре градуса. При этом исключением станет Западный Кавказ и черноморская акватория: там, наоборот, ожидается более холодная погода.

Тишковец добавил, что зима в России наступит в срок – в ноябре: погода в этом месяце будет соответствовать многолетним значениям. Так, например, в столице похолодает уже с 10 ноября.

Ранее KP.RU писал, что москвичам рассказали о погоде в первый день осени. В столице ожидается облачная погода с прояснениями и тепло до +27 градусов. Обойдется без дождей. В городе будет дуть юго-восточный, южный ветер 6-11 м/с.