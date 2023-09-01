Вильфанд сообщил о завершении купального сезона в Москве

Купальный сезон завершился в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве официально завершился купальный сезон. Несмотря на то, что на улице довольно тепло, температура воды составляет лишь 16-17 градусов, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Детям, конечно, купаться нельзя, а так – каждый сам определяет для себя купальный сезон. Какой-нибудь бодрый джентельмен может и искупается, но для детей – однозначное нет», - отметил синоптик.

По словам Вильфанда, в ближайшие ночи в столице столбики термометров будут показывать около плюс 10 градусов. Именно поэтому вода в столичных водоемах продолжит охлаждаться.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал осень и зиму теплее нормы в Москве. По его словам, с 10 ноября в столице ожидается переход к минусовой температуре.