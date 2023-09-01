Тишковец пообещал теплую, но дождливую погоду в выходные в Москве

В столице будет плавный переход от климатического лета на климатическую осень Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в предстоящие выходные, 2 и 3 сентября, ожидается теплая погода, местами пройдут небольшие дожди. Так, в столице воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, по области – от 18 до 23 градусов тепла, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Выходные будут теплыми, но с облаками, дожди будут идти небольшой интенсивности «…» У нас будет плавный переход от климатического лета на климатическую осень», - отметил он.

По словам синоптика, первый день осени в столичном регионе начался с «июльского тепла». В пятницу, 1 сентября, в Москве температура воздуха составила около 26-28 градусов, а по области еще теплее – до 29 градусов. Атмосферных осадков не ожидается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве завершился купальный сезон. Вода охладилась до 16-17 градусов.