В прошлом году педагоги получали 126,7 тысячи рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве средняя зарплата учителей начальной и средней школы за январь-июль 2023 года составила 144,8 тысячи рублей. Всего в столичных образовательных учреждениях работают 57 тысяч педагогов. Об этом сообщили в материалах пресс-службе правительства, подготовленных к посещению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в школу №1579.

При этом за 2022 году столичные учителя в среднем получали 126,7 тысячи рублей в месяц, а в 2021 году – 123,1 тысячи рублей. А в 2020 году преподавателям платили порядка 117,9 тысячи рублей.

Мишустин 1 сентября, в День знаний, осмотрел новое задние столичной колы и пообщался с учениками и их родителями. Новое образовательное учреждение рассчитано на 900 детей, то есть 36 классов.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с Днем знаний. Градоначальник отметил, что в 2023 году за парты сели 120 тысяч первоклассников, а всего в московские школы поступило рекордное число ребят – 1,1 млн.