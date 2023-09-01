Пострадавший от взрыва гранаты 19-летний москвич умер в больнице

Пострадавший скончался от полученных травм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице скончался 19-летний парень, пострадавший при взрыве гранаты на северо-западе Москвы. По факту гибели молодого человека возбудили уголовное дело по двум статья – «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное хранение боеприпасов», сообщили KP.RU в пресс-службе столичного СК.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 1 сентября в квартире на ул. Мещерякова. Из-за неосторожного обращения с взрывчатым устройством в квартире произошел взрыв. Пострадал 19-летний парень. Его госпитализировали в больницу, несмотря на помощь врачей, он скончался.

Следователи и криминалисты осматривают место ЧП. В ближайшее время специалисты назначат необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническую. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в руках у парня взорвалась гаранта. Причины и обстоятелсьтва случившегося выясняются.