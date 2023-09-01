Спасатели достали котенка из-под капота автомобиля на юге Москвы

Фото: Департамент ГОЧСиПБ г. Москвы

В Москве в районе Орехово-Борисово спасатели вытащили бездомного котенка из-под капота автомобиля, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел утром 1 сентября в Борисовском проезде. Специалистов вызвал местный житель, который услышал мяуканье кота в капоте своего автомобиля. Спасатели приподняли машину с помощью домкрата, открутили пару креплений и дотянулись до котенка. Испугавшись, животное убежало и забилось под другой автомобиль. Работники Пожарно-спасательного центра стабилизировали и это транспортное средство, а затем поймали котенка.

Животное забрала пенсионерка — жительница соседнего подъезда.

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