Метеоролог Позднякова спрогнозировала похолодание в Москве с 8 сентября

Днем температура воздуха составит около +16 градусов, ночью — до +10 градусов Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Москве в первую неделю осени температурный фон будет выше климатической нормы, однако уже с 8 сентября в столице заметно похолодает, предупредила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

«Ориентировочно с 8 сентября похолодает на три-четыре градуса», - предупредила специалистка.

По ее словам, несмотря на похолодание, москвичи все равно не почувствуют осенней погоды: среднесуточная температура в городе составит около 12 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать до плюс 16 градусов, ночью – 8-10 градусов. Первые морозцы ударят в столице не раньше середины сентября.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ожидаются теплые, но дождливые выходные. Местами прогремят грозы, возможно усиление ветра. Столбики термометров покажут +20-22 градуса.