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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 13:11

В МВД опровергли информацию о бомбе в лифте жилого дома в Москве

Жильцы дома приняли лифтовое оборудование за взрывное устройство
Авторы (2):
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В многоэтажке пищало оборудование лифта, люди забеспокоились и вызвали на место полицию

В многоэтажке пищало оборудование лифта, люди забеспокоились и вызвали на место полицию

Фото: Артем КИЛЬКИН

В МВД России по Москве опровергли KP.RU информация о бомбе, найденной в лифте многоэтажки в столичном Алтуфьево. Как выяснилось, местные жители приняли лифтовое оборудование за взрывное устройство.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 2 сентября. В лифте пищало оборудование, жильцы дома забеспокоились и решили вызвать на место правоохранителей. Также в жилой дом пришел лифтер. Специалисты осмотрели лифт, в результате вызова не было обнаружено взрывное устройство Жизни и здоровью горожан ничего не угрожает.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в столичной многоэтажке якобы обнаружили бомбу спроводами и динамиком.

Ранее KP.RU писал, что 1 сентября в столичной квартире граната взорвалась в руках у молодого человека. Парень попал в больницу, несмотря на оказанную помощь, он скончался. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются, организована проверка.