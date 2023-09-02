В МВД опровергли информацию о бомбе в лифте жилого дома в Москве

В многоэтажке пищало оборудование лифта, люди забеспокоились и вызвали на место полицию Фото: Артем КИЛЬКИН

В МВД России по Москве опровергли KP.RU информация о бомбе, найденной в лифте многоэтажки в столичном Алтуфьево. Как выяснилось, местные жители приняли лифтовое оборудование за взрывное устройство.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 2 сентября. В лифте пищало оборудование, жильцы дома забеспокоились и решили вызвать на место правоохранителей. Также в жилой дом пришел лифтер. Специалисты осмотрели лифт, в результате вызова не было обнаружено взрывное устройство Жизни и здоровью горожан ничего не угрожает.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в столичной многоэтажке якобы обнаружили бомбу спроводами и динамиком.

Ранее KP.RU писал, что 1 сентября в столичной квартире граната взорвалась в руках у молодого человека. Парень попал в больницу, несмотря на оказанную помощь, он скончался. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются, организована проверка.