Более 4 млн поездок совершили пассажиры после запуска МЦД-3

МЦД-3 запустили 17 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 4 млн человек совершили поездки с момента запуска Третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Лидерами по росту пассажиропотока стали станции «Электрозаводская» (+87%), «Андроновка» (+80%), «Ховрино» (+58%), «Лихоборы (+48%) и «Авиамоторная (+43%). Эти станции являются пересадочными на метро и МЦК.

Напомним, Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение на МЦД-3 17 августа. Новый маршрут протянулся на 85 км – от Зеленограда до подмосковного Раменского. Сейчас на новом диаметре открыты 38 станций, в будущем появятся еще три – «Малино», «Рижская» и «Митьково».

Ранее KP.RU писал, что по Большой кольцевой линии (БКЛ) совершили 156 млн поездок за полгода. После ее запуска улучшилась транспортная доступность многих районов и разгрузились линии метро.