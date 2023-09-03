Кратковременный дождь и до +23 градусов ожидаются в Москве 3 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в воскресенье, 3 сентября, прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть переменный ветер. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, что выше нормы.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно обойдется без дождей. Ветер северо-западный, от двух до семи метров в секунду. Столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла.

Днем 4 сентября температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. Преимущественно без осадков.

Как писал KP.RU, метеоролог Татьяна Позднякова спрогнозировала похолодание в Москве с 8 сентября.