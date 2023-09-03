Сразу несколько автомобилей столкнулись на МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внешней стороне 7 км МКАД, в районе развязки с Новоухтомским шоссе в Москве, произошло столкновение нескольких автомобилей. О произошедшем сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Камеры наблюдения запечатлели момент аварии. Видно, что красный легковой автомобиль по непонятной причине закрутило посреди оживленной трассы. Он врезался в отбойник и другую машину. Также между собой столкнулись несколько авто, попытавшихся избежать ДТП.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, отметили в дептрансе. Водителей просят выбирать объездные пути.

Ранее KP.RU писал, что массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве. Столкнулись по меньшей мере пять автомобилей.