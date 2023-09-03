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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 7:51

Сразу несколько автомобилей столкнулись на МКАД

Одну из машин закрутило на дороге, что спровоцировало массовую аварию
Мила ГЕНЬ
Сразу несколько автомобилей столкнулись на МКАД

Сразу несколько автомобилей столкнулись на МКАД

Фото: Департамент транспорта Москвы

На внешней стороне 7 км МКАД, в районе развязки с Новоухтомским шоссе в Москве, произошло столкновение нескольких автомобилей. О произошедшем сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Камеры наблюдения запечатлели момент аварии. Видно, что красный легковой автомобиль по непонятной причине закрутило посреди оживленной трассы. Он врезался в отбойник и другую машину. Также между собой столкнулись несколько авто, попытавшихся избежать ДТП.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, отметили в дептрансе. Водителей просят выбирать объездные пути.

Ранее KP.RU писал, что массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве. Столкнулись по меньшей мере пять автомобилей.